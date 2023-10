Ancona, si allontanano senza pagare il pranzo: denunciati

ANCONA – Ieri, domenica 15 ottobre, gli operatori della Questura sono intervenuti a seguito di una segnalazione che riferiva di due soggetti che, dopo aver consumato il pranzo, si allontanavano senza corrispondere quanto dovuto.

Nella circostanza i due, italiani di 47 e 48 anni, dopo aver consumato il pasto in un locale del centro cittadino si allontanavano nel tentativo di far perdere le proprie tracce. La proprietaria del ristorante li seguiva senza perderli di vista e, nel frattempo, allertava la polizia. Giunti immediatamente sul posto i poliziotti trovavano i due seduti su una panchina nei pressi di piazza Cavour e, dopo averli sottoposti a controllo li conducevano presso la Questura per gli accertamenti del caso. Il totale del conto ammontava a circa 178 euro ma nessuno dei due soggetti era intenzionato a pagare. Per tali ragione, al termine degli accertamenti effettuati, entrambi i soggetti venivano deferiti in stato di libertà per il reato di insolvenza fraudolenta, previsto e punito all’art. 641 c.p.