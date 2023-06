Ancona, si aggirano con strumenti da scasso: denunciate due donne

Per loro, di 22 e 26 anni e domiciliate a Pescara, anche due provvedimenti di Fogli di Via Obbligatori dal capoluogo dorico

ANCONA – Continuano I servizi specifici di controllo del territorio e di prevenzione per contrastare reati predatori come furti in abitazione e truffe ai danni degli anziani.

Nella tarda mattinata di sabato 24, personale dell’Upg interveniva in via Colleverde, perché erano state segnalate due giovani donne, aggirarsi nei condomini. Giunti sul posto venivano rintracciate le due donne di 26 e 22 anni, intente a perlustrare i palazzi del quartiere. Sottoposte a controllo risultavano essere cittadine croate, attualmente domiciliate a Pescara, con indosso strumenti atti allo scasso. Denunciate da personale delle Volanti, venivano messe a disposizione dell’ufficio Misure di Prevenzione della Polizia Anticrimine che a seguito di istruttoria elaborava due provvedimenti di Fogli di Via Obbligatori da Ancona. Le misure disposte dal Questore Capocasa hanno ordinato alle stesse di rientrare immediatamente nel comune di residenza abituale, dove dovranno presentarsi all’autorità di Pubblica Sicurezza entro 24 ore, con divieto di tornare ad Ancona per due anni.

Il Questore Capocasa: «Il benessere e la serenità della nostra comunità è l’obiettivo principale del lavoro della Polizia di Stato e delle altre forze dell’ordine , presenti sul territorio».