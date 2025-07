Ancona, shopping e aperitivi: il centro rivive grazie alla Fashion Night

ANCONA – Il centro di Ancona si accende di una nuova energia. Ieri sera corso Garibaldi e le vie circostanti si sono animate di un’insolita vita serale. Un’occasione diversa per il capoluogo solitamente abbastanza deserto, specie di sera. Stavolta la Fashion Night, nata dall’iniziativa di alcuni commercianti, sembra aver fatto centro, trasformando il cuore della città in un palcoscenico urbano dove shopping, aperitivi, cene e passeggio serale si sono fusi in un’esperienza collettiva. L’atmosfera era promettente: vetrine illuminate, tavolini dei locali pieni fino a tardi, famiglie con bambini che passeggiavano tra le boutique e le grandi catene. Non il caos di una Notte Bianca, ma qualcosa di più tranquillo e sostenibile. I commercianti, molti dei quali hanno aderito all’iniziativa anche solo per solidarietà, sembrano aver accolto con soddisfazione il flusso di persone proseguito ben oltre le 21.

Marina e Megi in negozio Corso Garibaldi da piazza Roma

«Siamo partite apposta da Porto Recanati per venire qui ad Ancona – raccontano Marina e Megi, due ragazze intercettate all’interno di un negozio d’abbigliamento –. Lavoriamo tutte e due con degli orari abbastanza impegnativi e abbiamo sfruttato le ore serali per venire ad Ancona. I negozi sono aperti anche a Porto Recanati, è vero, ma in questo periodo è particolarmente pieno di gente e noi volevamo venire proprio qui e abbiamo sfruttato l’occasione. L’iniziativa ci piace, torneremo». Due ragazze soddisfatte, al pari di Andrea, incontrato poco dopo lungo corso Garibaldi: «Siamo usciti perché abbiamo letto della Fashion Night, abbiamo sfruttato l’occasione, il fatto dei negozi aperti. Non solo perché è venerdì ma proprio perché abbiamo letto di questa iniziativa e abbiamo deciso di venire in centro. C’è qualcosa che si muove, significa che per godersi Ancona con le vetrine illuminate e i negozi aperti in una serata come questa non c’è bisogno di andare a Senigallia, oppure a Sirolo o a Numana».

L’esperimento, che proseguirà fino all’8 agosto con cadenza settimanale, nasce dalla collaborazione tra i commercianti del centro e le istituzioni locali: Comune di Ancona, Confartigianato, CNA, Confcommercio e Confesercenti hanno unito le forze per restituire vita al centro cittadino nelle ore serali. Un modello che guarda alle realtà costiere più affermate, dove il passeggio serale tra negozi aperti è ormai tradizione consolidata. Non manca qualche critica, c’è chi avrebbe preferito una sera diversa dal venerdì, tradizionalmente dedicata all’aperitivo e alla cena fuori. Ma il riscontro generale sembra positivo. Tra i corsi si muove un flusso costante di persone: anconetani, visitatori dalle città vicine, qualche turista. Musicisti improvvisati intrattengono il lento movimento di chi sale e scende per il corso, mentre i tavolini all’aperto restano occupati fino a tarda ora. Ancona non può competere con l’affollato viale Ceccarini di Riccione o con la vivacità estiva di Senigallia e Civitanova, ma grazie anche alla Fashion Night sembra poter trovare una sua dimensione estiva che, settimana dopo settimana, i cittadini possono imparare ad apprezzare, permettendo al centro di acquisire quella vivibilità serale che molti desiderano da tempo. Esperimento riuscito, dunque, almeno per ora.