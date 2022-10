Ancona, sfregiati alcuni palazzi tra il Piano e le Grazie. La scritta: «Aborto libero sicuro gratuito»

ANCONA – Scritte a favore dell’aborto: imbrattati alcuni palazzi tra il Piano e le Grazie. Le scritte, stando a quanto riferiscono i residenti del quartiere, sarebbero state realizzate nella notte a cavallo tra venerdì e sabato scorsi.

Ci troviamo in via Pesaro, all’altezza del civico 2, poco prima della rotonda di piazzale Camerino. Qui, ignoti, tra il 30 settembre ed il 1° agosto, hanno imbrattato la facciata principale di un edificio marrone, a pochi metri da un negozio di parrucchieria. Una palazzina di tre piani che tra l’altro, fino a qualche tempo fa, sul lato della strada, non riportava alcun segno di sfregio.

Via Pesaro: una scritta sull’aborto sarebbe comparsa qualche giorno fa

Dal secondo piano, si affaccia una signora, che spiega: «La scritta? L’hanno fatta sicuramente di notte, perché non abbiamo visto nulla. È una vergogna, gesti simili non si spiegano». La scritta sarebbe stata (presumibilmente) realizzata con una bomboletta nera. C’è scritto: «Aborto libero sicuro gratuito». Esattamente così, in quest’ordine, senza segni di punteggiatura.

«Secondo me, si tratta di un danno quantificabile in qualche centinaio d’euro. Se chiami una ditta, penso chieda questa cifra. Bisognerà ridipingere tutta quella parte, per non ritrovarsi con un palazzo rattoppato. Credo toccherà a me riverniciare tutto» – riflette Giovanni Migliaccio, che abita lì. Dalla palazzina, qualcuno fa sapere che forse la polizia locale è stata informata dal capo condòmino.

Saranno eventualmente gli inquirenti ad approfondire e ad indagare sull’accaduto. Si pensa ad un gesto casuale, una sorta di bravata. «Qui, la sera è pieno di ragazzini. Tempo fa, hanno danneggiato persino alcune macchine». Che sia una bravata? Non si sa con esattezza. Va tuttavia evidenziato come in questo caso il messaggio sia chiaro: insomma, stavolta non si tratta di sfregi qualsiasi o di scritte d’amore, di sigle, di tag qualunque. Certo è che «in zona non ci sono telecamere che possano aiutare nella ricostruzione di questo episodio. Sarà stato qualche ragazzino» – ipotizzano alcuni residenti.

Continua Migliaccio: «Una scritta analoga sull’aborto è comparsa pure in un altro palazzo, un altro condominio di via Fabriano. Basta scendere dalle scalette a lato di casa nostra, fare tutta la strada fino in fondo alla via, girare a sinistra e fare altri 150 metri. La scritta si trova su un muro laterale di un palazzo giallo. Uno sfregio simile a quello di via Pesaro». E chissà che l’autore (o gli autori) non siano gli stessi.