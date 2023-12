I centauri di svariati motoclub delle Marche si ritroveranno davanti al nosocomio regionale di Torrette, in via Conca, per donare regali e pensierini ai bambini ricoverati

ANCONA – Banda di Babbi Natale in moto: sfilata di biker nel nome della solidarietà sotto il Lancisi, l’unico reparto pediatrico di Torrette. Appuntamento per domenica (17 dicembre), alle 10.30, quando le moto di svariati moto club delle Marche si ritroveranno davanti al nosocomio regionale di Torrette, in via Conca, per donare regali e pensierini ai bambini ricoverati.

Bambini coraggiosi, che stanno lottando contro un destino feroce, assieme alle loro famiglie. La cardiochirurgia pediatrica e congenita rimarrà a bocca aperta alla vista dei tanti Santa Claus. Barba al vento, in sella alle proprie moto, i motociclisti faranno il giro del parcheggio di Torrette.

Poi, i regali verranno consegnati nei reparti, mentre altri pacchi saranno lasciati sotto l’albero, per i bambini che verranno ricoverati nei giorni successivi. Una iniziativa, questa, giunta alla sua sesta edizione: «È un’esperienza unica vedere i piccoli affacciati dalla vetrata del quinto piano salutare le moto là sotto commenta Walter, dell’associazione ˊUn battito di aliˊ, presieduta da Chiara Mormile – Saremo tutti col costume rosso di Babbo Natale. Negli ultimi anni – dice Walter – c’erano anche le auto dei club d’epoca, che però faranno solo esposizione, non sfileranno».

Un momento di leggerezza per chi è costretto a restare chiuso in una stanza d’ospedale 24 ore al giorno: «Ciò che è bello non sono solo i sorrisi sorpresi sui volti dei bimbi, ma anche e soprattutto la contentezza dei motociclisti che hanno scelto di dedicare mezza giornata a questa causa. Tra l’altro, a seguito della pandemia da Covid – fanno sapere da ˊUn battito di aliˊ – nessuno di loro potrà entrare nei reparti. E quindi doneranno regali senza nulla in cambio, senza neppure vedere i piccoli pazienti ricoverati».