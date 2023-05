Ancona, sette avvisi orali per condotte pericolose per l’ordine e la sicurezza pubblica

ANCONA – Continuano i servizi alto impatto disposti dal questore Capocasa per prevenire e contrastare ogni tipo di intemperanza e disordine che possa pregiudicare l’ordine è la sicurezza pubblica del capoluogo dorico e della provincia di Ancona.

Nel corso del fine settimana, già da venerdì pomeriggio sono stati svolti servizi dedicati al Piano San Lazzaro e zona limitrofe con l’impiego del Reparto Prevenzione Crimine Perugia. Grazie alla collaborazione delle Bravo Perugia sono stati disposti posti di controllo in piazza d’armi, via G. Bruno e piazza Rosselli. Cinquantaquattro persone sono state identificate, di cui 16 sono state risultate positive per precedenti di polizia.

Sono stati 29 i veicoli controllati.

Grazie ai risultati dei servizi disposti e delle operazioni di P.G. degli ultimi giorni il Questore ha firmato 7 Avvisi Orali nei riguardi di soggetti responsabili di condotte pericolose per l’ordine e la sicurezza pubblica, che vivono con i proventi di attività illecite: quali rapine, furti, spaccio di sostanze stupefacenti, o che si sono segnalati per condotte particolarmente violente.

I soggetti colpiti dal provvedimento sono stati invitati a cambiare repentinamente condotta di vita a meno di non essere sottoposti a misure più gravose quali la sorveglianza speciale.

Le persone colpite sono prevalentemente italiani tra i 20 ed i 30 anni, residenti ad Ancona e Falconara.