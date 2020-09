Si tratta di un 62enne e di una 50enne residenti in città, sorpresi dai militari del Norm in un amplesso sulla scalinata dell’Ostello della Gioventù, nella centralissima Via Dalmazia

ANCONA – Sorpresi a fare sesso in pubblico dai Carabinieri sulla scalinata dell’Ostello della Gioventù, nella centralissima Via Dalmazia ad Ancona. Protagonisti dell’episodio, un 62enne e una 50enne, entrambi residenti nel capoluogo dorico. I due sono stati notati durante la performance, intorno alle 23 di ieri sera, dai militari della Sezione Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Ancona, impegnati in un servizio di controllo del territorio disposto dal superiore Comando Provinciale.

La coppia, in preda ai fumi dell’alcool, non è riuscita a trattenersi e ha consumato il rapporto sessuale davanti a tutti, incurante del fatto che in zona c’erano numerosi passanti. Alcune persone, nel notare la coppia focosa, hanno ripreso con il telefonino la scena. Per il 62enne e la 50enne è scattata la sanzione per atti osceni in luogo pubblico pari a 10.000 euro ciascuno.