Ancona, sessanta persone accalcate in un bar: giù le serrande per il locale

ANCONA- Sessanta persone e più all’interno di un bar in via Flaminia. Questo lo scenario presentatosi agli occhi dei poliziotti della Questura di Ancona.

È accaduto ieri, 6 febbraio, ad Ancona. Il locale era colmo di persone, in numero nettamente superiore alle 46 che il bar poteva accogliere. All’arrivo della pattuglia circa 15 clienti hanno tentato di nascondersi in bagno.

Il locale era stato già in passato sanzionato, sempre dai poliziotti della squadra amministrativa, per la stessa violazione. Il locale è stato chiuso dalla Polizia per 5 giorni. I controlli sono proseguiti in città e in zona porto senza riscontrare anomalie, nonostante il notevole afflusso di persone. In centro sono stati controllati altri 3 bar.