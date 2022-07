Servizi aggiuntivi di polizia, il Sap attacca sugli organici: «Qualcosa non ha funzionato nella programmazione»

ANCONA – «Il Questore Capocasa dispone servizi aggiuntivi di prossimità e rappresentanza, mentre i poliziotti garantiscono i servizi minimi alla cittadinanza solo col sacrificio personale e il servizio straordinario». Lo afferma il segretario provinciale del Sap, sindacato autonomo di Polizia, Filippo Moschella, che si è recato in Piazza Miramare a Numana per solidarietà nei confronti dei cinque colleghi impegnati in un servizio aggiuntivo di prossimità e rappresentanza.

«La nuova attività al mare, voluta dal Questore Capocasa – spiega Moschella -, segue quella effettuata nei mesi scorsi nelle principali piazze di Ancona per mostrare alla popolazione le attività delle articolazioni della Polizia di Stato. Oggi è la prima volta che questo servizio viene espletato in riva al mare il sabato mattina, quando tutti corrono ad accaparrarsi gli unici posti sulle spiagge libere a causa del sold-out degli ombrelloni degli stabilimenti e pare che sarà reiterato nelle prossime settimane».

Il sindacato rimarca che «sono mesi che il Sap rappresenta al Questore Capocasa le difficoltà connesse alla diminuzione costante degli organici degli uffici della Questura, compresi quelli delle Volanti o dell’Anticrimine per fare un esempio, che non si risolveranno con l’arrivo, fra pochi giorni, dei pochi colleghi trasferiti dal Viminale, senza considerare i Commissariati che non riescono a garantire nemmeno la Volante nelle ventiquattro ore».

Inoltre, fa presente che «il Viminale non ha aggregato nessuno a Ancona per la stagione estiva. Se consideriamo che ultimamente nella Regione Marche Senigallia è la località col maggior numero di arrivi e presenze turistiche, seguita da San Benedetto e Numana e che in estate pare che arriveranno 8 colleghi al Commissariato di Civitanova Marche (MC) e 9 al Commissariato di San Benedetto, è lecito pensare che qualcosa non ha funzionato nella programmazione».

Insomma, «pur essendo utile in altri luoghi e periodi, riteniamo inopportuna la reiterazione dei servizi aggiuntivi di prossimità e rappresentanza, volti anche alla distribuzione di palloncini gonfiati senza strumenti, considerato l’aumento estivo dei servizi di controllo del territorio e la contemporanea assenza di personale dovuta alle ferie estive e alle malattie professionali».