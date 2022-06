Ancona, senza fissa dimora trovato in un immobile non abitato e da vendere: interviene la polizia

ANCONA – Nella mattinata di ieri, lunedì 20 giugno, verso le ore 10 le volanti sono intervenute in via Torresi, in prossimità di un edificio non abitato in vendita, in quanto l’addetto all’agenzia immobiliare nell’effettuare una ricognizione dell’edificio prima della visita di un possibile acquirente, aveva riscontrato in loco uno straniero che vi dormiva.

Giunti sul posto gli operatori hanno proceduto alla messa in sicurezza dell’edificio, riscontrando la presenza di un cittadino nigeriano, di circa quarant’anni, residente in provincia di Ancona, ma di fatto senza fissa dimora.

Lo stesso si allontanava velocemente dall’abitazione portando via i suoi effetti personali. Intanto il personale delle Volanti rendeva edotto il proprietario delle sue facoltà, invitandolo a rendere non accessibile ad estranei l’immobile, al fine di evitare situazioni di bivacchi.

Il Questore di Ancona: «Imponente è l’operazione antidegrado portata avanti dalla Polizia di Stato, in sinergia con i diversi interlocutori competenti, nelle varie zone urbane di Ancona e provincia, per restituire ai cittadini spazi vivibili e contesti socialmente adeguati. Oltre ai servizi di controllo del territorio delle volanti, sono settimanalmente presenti i Reparti Prevenzione Crimine per contrastare e prevenire le situazioni di microcriminalità e quotidiano è l’impegno del Poliziotto di Prossimità».