Segretario regionale Pd, è bagarre nei dem. Botta e risposta tra il Comitato pro Mastrovincenzo e Mangialardi

ANCONA – «Ci rammarichiamo che il capogruppo del Pd in Consiglio regionale Mangialardi entri a gamba tesa

nel percorso congressuale non avendo rispetto per i tanti che hanno firmato l’appello per la

candidatura unitaria di Antonio Mastrovincenzo».

È la replica del Comitato promotore Mastrovincenzo segretario regionale unitario del Pd delle Marche alla doccia gelata arrivata ieri – 2 novembre – dal capogruppo consiliare dei dem Maurizio Mangialardi alla notizia della raccolta firme a sostegno della candidatura dell’ex presidente del Consiglio regionale al vertice del partito.

107 i firmatari della petizione che chiede la candidatura unitaria di Antonio Mastrovincenzo, oggi consigliere regionale, nel ruolo di segretario dei dem, attualmente ricoperto da Giovanni Gostoli. Tra i sostenitori, che hanno sottoscritto la petizione, spiccano gli esponenti di Villa Fastiggi, roccaforte pesarese dell’ex governatore Luca Ceriscioli.

Una candidatura che nonostante abbia incassato consensi dal nord al sud delle Marche non ha incassato il consenso di Mangialardi che ha liquidato la candidatura come una «fuga in avanti». Secondo il dem, la candidatura di Mangialardi non può essere in questo momento «né unica né unitaria, ma semmai foriera di nuove inutili e dannose divisioni».

Oltre al nome di Mastrovincenzo è circolato quello di Agusto Curti, l’ex sindaco di Force, il cui nome sarebbe appoggiato dai sindaci di Pesaro Matteo Ricci e di Ancona Valeria Mancinelli. Insomma non c’è pace nel Pd, che uscito con le ossa rotte dalle ultime elezioni regionali, dove è stato sconfitto dal centrodestra, non riesce ancora a darsi un volto nuovo.

«Spiace soprattutto la non considerazione della base del partito che si è mobilitata, con sindaci, amministratori locali, segretari di Circolo, per una persona autorevole e competente – prosegue la nota del Comitato promotore Mastrovincenzo segretario regionale unitario del Pd delle Marche –. Moltissime altre adesioni stiamo ricevendo in queste ore da ogni parte della regione. Spesso si dice che è necessario ascoltare la base del partito, questa crediamo sia l’occasione giusta per farlo».

A tentare di sciogliere i nodi in vista del congresso regionale del partito fissato per il 19 dicembre, potrebbe essere l’incontro di venerdì, promosso dal segretario uscente Gostoli, al quale prenderanno parte parlamentari, consiglieri regionali, i sindaci delle principali città delle Marche, ed ex amministratori dell’ultima legislatura.