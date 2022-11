Ancona, scuole chiuse anche domani. La sindaca: «In corso le verifiche dei tecnici»

ANCONA – «Abbiamo disposto cautelativamente la chiusura delle scuole – spiega la sindaca Valeria Mancinelli – ma anche degli impianti sportivi e degli altri servizi alla persona, come i centri diurni, in attesa delle prime verifiche delle nostre squadre tecniche per capire se ci sono problemi di stabilità degli edifici. A questo momento non ci risultano segnalazioni di questo tipo, però è bene attendere il completamento delle verifiche. Queste strutture e servizi rimarranno chiusi fino a verifica ultimata. Per quanto riguarda le scuole, che sono le prime a essere sottoposte a verifica, posso dire che saranno sicuramente chiuse oggi e domani (giovedì 10), con 54 edifici scolastici è difficile fare tutte le verifiche del caso solo nella giornata odierna. Speriamo entro domani di riuscire a concluderle, se così non fosse ne daremo notizia tempestivamente. Con aggiornamento a domattina, dunque, se fosse necessario tenerle chiuse anche venerdì».

Il Comune di Ancona, dopo le scosse di terremoto di stamattina, ha aperto al comando della polizia locale, il centro operativo comunale, che sta coordinando le attività. Come spiegato dalla sindaca Valeria Mancinelli, disposta per oggi e domani la chiusura di tutte le scuole, chiusa anche l’università e i centri diurni per anziani e disabili. Attualmente, le squadre composte da ingegneri e geometri comunali stanno effettuando sopralluoghi per verificare lo stato delle scuole, degli impianti sportivi, degli edifici pubblici e sociali, strade, viadotti e sottopassi. Chiusi anche gli edifici culturali aperti al pubblico, come musei, teatri, Mole, che sono oggetto di verifiche dei tecnici. Gli addetti del magazzino comunale stanno verificando le segnalazioni giunte al centro operativo.

Sono state attivate le linee telefoniche solo per casi di emergenza del Coc 071-2223008 e 071-2223067.