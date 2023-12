Ancona, il Benincasa trasloca in centro. Rebus traffico, la dirigente: «Usate gli autobus»

Saranno circa 800 le persone che si trasferiranno in via Vecchini, una delle strade più trafficate della città. I lavori per il nuovo plesso di via Marini dovranno essere terminati entro il 2026

ANCONA – È iniziato il count down per il trasferimento del Benincasa negli spazi dell’ex liceo Savoia, in centro. Il palazzone di via Vecchini, all’incrocio tra via Palestro e via Montebello, è pronto ad ospitare le 800 persone della comunità scolastica di via Marini 35. Intanto, però, si pensa al traffico: una scuola, sostengono alcuni (tra residenti e negozianti) potrebbe mettere in seria difficoltà la tenuta stradale di via Vecchini.

L’edificio sotto la questura (5500 metri quadrati) verrà demolito a breve: pare che dall’8 gennaio, dopo le festività natalizie, gli alunni si ritroveranno nella nuova sede. Per i lavori, che sono di competenza della Provincia, sono stati stanziati investimenti per 10 milioni 500 mila euro. Una cifra imponente piovuta dall’Unione Europea, che ha reso possibile tutto ciò grazie ai fondi del Pnrr, il Piano nazionale di ripresa e resilienza.

La sistemazione del plesso che ospitò il Savoia, nel cuore del capoluogo, stanno andando avanti da mesi. Il palazzo di via Vecchini era praticamente una carcassa urbana da diversi anni. A trasferirsi, saranno gli indirizzi dell’economico, del turistico e del linguistico (eccetto l’indirizzo Cambridge).

«I ragazzi dello scientifico non saranno interessati dal trasferimento – sottolinea la preside, Maria Alessandra Bertini – Gli alunni del Savoia rimarranno infatti al civico 33 di via Marini. I lavori, in centro hanno previsto la rimessa a punto di tutta l’impiantistica e del sistema di areazione interna e sono in fase di conclusione. Le aule – continua Bertini – sono state attrezzate nell’ottica di una dimensione innovativa che da sempre connota la scuola. Si è cercato di dare anima ad una istituzione storica importante, che ha segnato nel cuore della città la carriera scolastica di tanti anconetani».

Il traffico, dicevamo. Già, perché via Vecchini, dove sorge l’ex plesso Savoia, è una strada tra le più frequentate. Non solo per chi risiede in centro, ma anche per chi ci lavora, o per chi si ritrova a passare solo temporaneamente da Ancona. Infatti, svoltando a sinistra, dopo il semaforo, si imbocca la galleria del Risorgimento, che è porta di entrata (e di uscita) della città.

La dirigente Bertini

La dirigente invita ad usare i mezzi pubblici: «Il capolinea degli autobus è in piazza Cavour, a due passi da lì. Mi sento di caldeggiare l’uso dei mezzi pubblici, il nodo traffico è un problema presente in città» – riconosce lei che però non sembra preoccupata da questo. «I tempi del Pnrr? Spero vengano rispettati, sono perentori, pena la perdita dei finanziamenti – evidenzia – Si tratta di due anni, dal 2024 al 2026, per demolire e ricostruire».