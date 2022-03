Scuola, nelle Marche accolti 191 bambini e ragazzi ucraini

ANCONA – È Macerata la provincia delle Marche che ha accolto il maggior numero di bambini e ragazzi ucraini dall’inizio dell’emergenza umanitaria, scoppiata in seguito alla guerra Russia-Ucraina. Il conflitto ha spinto una moltitudine di profughi a riversarsi in Italia, e una parte delle donne e dei bambini in fuga sono giunti anche nelle Marche.

L’Ufficio Scolastico regionale ha comunicato che alla data del 28 marzo nelle scuole statali e paritarie di ogni ordine e grado delle Marche, sono stati accolti 191 alunni ucraini.

Guardando ai dati riferiti alle province oltre a Macerata con 60 studenti accolti, spicca l’Anconetano dove ce ne sono 51. Le province di Ascol Piceno e Pesaro Urbino hanno accolto nel sistema scolastico 28 alunni ucraini ciascuna, 24 invece sono confluiti nel sistema scolastico del Fermano.

Ancona, capoluogo di regione, è la città che nelle Marche ha accolto il maggior numero di studenti (32), a Pesaro ve ne sono 25, a Macerata 18, a Fermo 12 alunni e ad Ascoli Piceno 3. In di Ascoli Piceno spicca Grottammare che ha accolto 16 alunni, tra bambini e ragazzi ucraini.