Screening di massa al via, sedi e organizzazione

ANCONA – Palaindoor ad Ancona, Fermo Forum (in località Girola), Fiera di Villa Potenza per Macerata, Casa della Gioventù e Palazzetto dello Sport a Monticelli per Ascoli Piceno, e due sedi per Urbino e ben quattro location per Pesaro: Vitrifrigo Arena, Campus Scolastico, Basket Giovane e Alberghiero. Sono le location individuate per lo screening di massa che prenderà avvio il 18 dicembre ad Ancona, Pesaro, Macerata, Fermo, Ascoli Piceno e Urbino.

Le sedi sono state definite nel pomeriggio di ieri nel corso dei summit tra l’assessore alla Sanità Filippo Saltamartini, i direttori delle Aree Vaste e l’Asur Marche. Lo screening di massa con i tamponi antigenici rapidi, in grado in circa 20 minuti di valutare se una persona è positiva al covid-19, partirà il 18 dicembre con orario dalle 8 alle 13 e dalle 15 alle 19 e si snoderà nell’arco di 6 giornate fino al 23 dicembre.

I test, gratuiti e su base volontaria, consentiranno di scattare una fotografia della popolazione marchigiana sulla diffusione della pandemia, anche in vista della campagna vaccinale che prenderà avvio da fine gennaio – primi di febbraio.

Ad Ascoli Piceno la prenotazione dello screening di massa avverrà tramite una app, spiega il sindaco Marco Fioravanti, mentre per la popolazione anziana e per chi non desidera utilizzare l’applicazione si sta lavorando ad un accordo con i Patronati per dare assistenza. Il servizio sarà organizzato con il personale della Protezione Civile e rappresenta «un importante segnale da parte della Regione, la cui organizzazione potrà fare da apripista per la campagna vaccinale contro il covid».

Parla di «bella iniziativa della Regione Marche» e di «grande opportunità di screening di massa» il sindaco di Pesaro Matteo Ricci. Il primo cittadino spiega che la popolazione verrà suddivisa «in base al quartiere di appartenenza» e sottolinea che il Comune si è organizzato «al meglio con i nostri volontari».

Il sindaco di Fermo, Paolo Calcinaro precisa che Comune e Area Vasta stanno lavorando per «suddividere i cittadini in fasce» sulla base dell’ordine alfabetico del cognome, inoltre spiega di aver chiesto «un supporto alla Protezione Civile Regionale per avere più personale possibile».

Il sindaco di Macerata, Sandro Parcaroli, sottolinea l’importanza dell’iniziativa: «Invito la popolazione a fare il test, è importante per avere una fotografia sulla distribuzione della pandemia in città. Speriamo che arrivi presto il vaccino per tornare a sorridere».