Screening di massa, 25.049 marchigiani testati nelle prime tre giornate: 126 i positivi

ANCONA – Sono 25.049 le persone che si sono sottoposte allo screening di massa gratuito nelle prime tre giornate (18, 19 e 20 dicembre). La campagna disposta dalla Regione Marche in 6 città (Ancona, Macerata, Pesaro, Urbino, Fermo e Ascoli Piceno) ha consentito di rilevare 126 casi positivi al coronavirus tramite il tampone antigenico rapido.

Ad Ancona sono stati eseguiti complessivamente 5.372 test che hanno fatto emergere 28 casi positivi. A Pesaro e Urbino 7.087 test eseguiti e 66 positivi rilevati, mentre a Macerata sono 3.005 i tamponi antigenici rapidi eseguiti con 20 positivi rilevati. A Fermo sono stati processati 4.290 test dai quali sono emersi 8 positivi, mentre ad Ascoli Piceno sono 5.295 i test dei quali solo 4 positivi.

Le persone risultate positive sono state ulteriormente esaminate con il tampone molecolare per confermare la diagnosi. Nelle Marche la percentuale di positività si ferma allo 0,5%.

La campagna proseguirà ad Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata, Pesaro e Urbino fino al 23 dicembre, e solo ad Ancona anche dal 27 al 30 dicembre. Successivamente lo screening gratuito di massa sarà esteso via via ad altri comuni per coprire tutto il territorio regionale. La Regione ha acquistato per l’operazione 2milioni di test ed ha messo a disposizione 2,6milioni tra tamponi e personale.