Marche, al via lo screening di massa nei sei capoluoghi. Saltamartini: «Grande senso civico dei cittadini»

Tante le persone che fin da questa mattina si sono messe in coda al PalaIndoor di Ancona per sottoporsi al tampone antigenico rapido. Tra i presenti l'assessore regionale alla Sanità

ANCONA – Sono oltre 20mila le prenotazioni giunte finora nelle Marche per lo screening di massa con tampone antigenico rapido che ha preso avvio oggi (18 dicembre) in contemporanea in 6 città della regione: Ancona, Pesaro, Macerata, Fermo, Ascoli Piceno e Urbino. «Siamo soddisfatti – commenta l’assessore alla Sanità Filippo Saltamartini – ci aspettavamo un risultato di queste dimensioni, ma non così bello. Questi dimostra un altissimo senso civico dei cittadini marchigiani che sono perfettamente consapevoli e responsabili della sfida che abbiamo di fronte. Siamo orgogliosi di aver comprato 2milioni di test per garantire la salute dei nostri concittadini e soprattutto di evitare la diffusione del virus». L’assessore spiega che «c’è una grande affluenza in tutti i centri della regione e finora (ndr ore 10.20) non c’è nessun positivo un buon segno».

Una campagna su cui la Regione ha puntato molto come spiega l’assessore regionale «per mappare, isolare e tracciare i positivi al coronavirus». Le Marche sono la prima Regione in Italia a disporre uno screening di massa gratuito sulla popolazione con tampone antigenico rapido che fornisce una risposta in 15 minuti. «Questa campagna ci consentirà di capire la diffusione del virus per ripartire con fiducia e servirà da modello per la somministrazione del vaccino contro il covid».

«I cittadini hanno risposto mostrando grande senso di responsabilità» dichiara l’assessore alla Protezione civile del Comune di Ancona Stefano Forese. Da questa mattina un lungo e ordinato serpentone di persone si è messo in cosa al PalaIndoor di Ancona per sottoporsi al test e sono oltre 7mila le prenotazioni giunte al Comune dal link predisposto sul sito e dalle 5 linee telefoniche attivate. Venti le postazioni allestite e oltre 80 gli infermieri che stanno prendendo parte all’operazione, una cinquantina i volontari, presenti gli agenti della Polizia Municipale di Ancona, la Protezione civile regionale e i vertici dell’Asur Marche.

Il Comune di Ancona ha allestito anche un servizio navetta per portare le persone al palazzetto dello sport. «Il gioco di squadra vince» sottolinea l’assessore Foresi, evidenziando lo spirito di coesione fra Regione, Comune di Ancona e gli altri soggetti coinvolti. A sottoporsi al test in questa prima giornata anche la sindaca di Ancona Valeria Mancinelli e l’assessore alla Protezione civile Stefano Foresi.

La prima fase, che ha preso avvio oggi (18 dicembre) e proseguirà fino al 23 dicembre e punta a testare 350mila persone. Dopo la partenza nei capoluoghi si procederà con gli altri comuni fino a coprire tutti i comuni della regione. Costo dell’operazione, 2,6 milioni tra test e personale. Impegnati sul campo, il personale sanitario dell’Asur e gli studenti del corso di Medicina Generale, la Protezione civile regionale, il mondo del volontariato, Croce Rossa, Anpas, Misericordia, e i volontari dell’Università Politecnica delle Marche.

«Una macchina operativa messa in piedi in tempi rapidi, che grazie alla disponibilità e al lavoro di tutti, degli operatori sanitari e degli altri soggetti coinvolti, ci consentirà di portare a casa il risultato» sottolinea il direttore dell’Area Vasta due Giovanni Guidi. Una organizzazione che funzione, «grazie anche al sistema di prenotazione messo in campo dal Comune» prosegue il direttore, evidenziando il buon livello di adesione della popolazione: «I tempi di attesa non sono lunghi, poi ci sono i tempi tecnici per la lettura del tampone che richiede almeno 12 minuti».

Il coordinatore regionale della Protezione civile David Piccinini sottolinea che «l’autoprotezione è la prima arma da mettere in campo per evitare il diffondersi di questa pandemia», ma mette anche in guardia dal rischio di un calo di attenzione verso le misure anti contagio: «Questo test non deve essere preso come un modo per liberare la propria attività all’indomani della consapevolezza di essere negativi. Bisogna mantenere la consapevolezza di continuare a rispettare tutte le misure previste».