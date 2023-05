Ancona, scoppia la lite in un appartamento: uomo ferito da coltellate finisce in ospedale

ANCONA – Scoppia la lite in un appartamento in via Jesi ad Ancona, due uomini restano feriti. Da quanto si apprende si tratterebbe di due fratelli nordafricani poco meno che trentenni. Il fatto è avvenuto all’alba di questa mattina. Uno dei due è stato soccorso dopo aver riportato ferite, probabilmente causate da una serie di coltellate, al collo, al viso, all’avambraccio sinistro e al torace.

L’uomo è stato trasportato d’urgenza al pronto soccorso all’ospedale regionale di Torrette in codice rosso avanzato per la copiosa perdita di sangue. Anche l’altro fratello è stato soccorso e trasferito in ospedale per accertamenti. Da quanto si apprende il ferito più grave sarebbe stato trovato all’interno dell’appartamento dove sono state rinvenute numerose tracce di sangue su pavimento e mobili.

Sul posto sono intervenute l’automedica del 118 e la Croce Gialla di Ancona, insieme alle Volanti della Questura di Ancona. sangue nelle scale che portavano all’appartamento sangue sui mobili tunisino copiosa emorraggia, m codice ferito rissa . fratelli. tunisini.