Ancona: scoperto parcheggiatore abusivo, denunciato

ANCONA – Trovava posto agli avventori del parcheggio o più precisamente li avrebbe obbligati a seguirlo per lasciare l’auto dove lui trovava spazio chiedendo poi in cambio l’elemosina. I più pagavano per non ritrovarsi l’auto danneggiata. Scoperto in piazza d’Armi un parcheggiatore abusivo.

Questa mattina il blitz dei carabinieri della Compagnia di Ancona che da giorni attenzionavano il problema al Piano. Non è la prima volta infatti che nella zona giovani stranieri si organizzano come parcheggiatori abusivi. Il fenomeno ha più volte dato problemi ai cittadini che utilizzano il parcheggio per andare al mercato e fare acquisti. In passato agivano anche in gruppi. Oggi i militari hanno trovato un 27enne di origine nigeriana. Il giovane è in Italia con un permesso per fini umanitari ed è residente fuori città. Lo scorso anno era stato sorpreso a fare la stessa cosa a Senigallia e in quella occasione era stato solo sanzionato. Essendo recidivo oggi è stato denunciato a piede libero. Ai militari ha detto che non faceva nulla di male ma l’atteggiamento, osservato prima di intervenire, sarebbe stato inequivocabile.