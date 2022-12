Ancona, non solo shopping e mercatino di Natale: alla scoperta della città con due percorsi a piedi

Due diverse passeggiate organizzate per sabato e domenica, una alla scoperta del centro storico, in lingua inglese, e l'altra più impegnativa, lungo le falesie anconetane

ANCONA – Due passeggiate alla scoperta di Ancona, in programma sabato 10 e domenica 11 dicembre, condizioni meteo permettendo. Sono due proposte diverse con due scopi e due itinerari differenti, che però non escludono, poi, di allungare il percorso attraverso il mercatino di Natale che anima il centro cittadino tra piazza Cavour e corso Garibaldi. La prima si chiama Ancona Walking Tour, è prevista sabato con partenza alle 15 dal Teatro delle Muse, ha un costo di 10 euro ed è organizzata in collaborazione con Guide Turistiche delle Marche da Andrea Giordani, guida turistica abilitata, da oltre vent’anni: «Lavoro per conto di agenzie e tour operator e ogni tanto organizzo tour privati e li promuovo anche su Facebook – racconta Andrea -. Da un paio d’anno a Natale facciamo questo Ancona Walking Tour, che è una visita guidata di Ancona in lingua inglese, che può interessare non tanto gli stranieri, visto il periodo, quanto piuttosto i cittadini che siano persone che vogliono anche rispolverare l’inglese. Prevede una passeggiata a piedi nel centro storico, partendo dal Teatro delle Muse, fino a San Ciriaco, e poi per concludere prenderemo un tè insieme. Al momento ci sono ancora diversi posti disponibili». Per prenotazioni il contatto via WhatsApp è il numero di Andrea, 3392964619.

Quindi domenica la Traversata d’Ancona – Camminando sopra le Falesie, tre ore di scoperta storico-naturalistica della città con la guida del Parco del Conero Ivonne Raffaeli. Prenotazione obbligatoria tramite WhatsApp al numero 3278576083, biglietto al costo di 15 euro, 10 euro i minori (età minima necessaria 7 anni). «Non sono una guida turistica, il mio approccio è di tipo naturalistico – spiega Ivonne -, anche se ovviamente passeremo in zone storiche e alcune spiegazioni saranno necessarie. E’ un percorso che ho già fatto spesso: partiremo alle 9.30 dal Passetto, che non tutti sanno ma fa parte del Parco del Conero, quindi scenderemo alle grotte per un sentiero chiamato Della Gallina, poi torneremo su e andremo verso il Parco del Cardeto e lo percorreremo sul lato mare fino al faro di Ancona, poi andremo verso l’anfiteatro romano e la cattedrale di San Ciriaco. Ci impiegheremo circa 3 ore e alla fine scenderemo tutti insieme a piazza del Papa dove il gruppo si dividerà». L’itinerario sarà ripetuto il 6 gennaio prossimo.