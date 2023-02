Ancona, scooter in una buca: sessantacinquenne finisce all’ospedale

L'episodio è avvenuto stamattina in via Maggini. L'uomo è stato soccorso dalla Croce Gialla e portato a Torrette

ANCONA – Le buche di Ancona continuano a fare vittime, non solo pneumatici, cerchi e ammortizzatori delle autovetture o dei mezzi a due ruote, ma anche persone: stamattina in via Maggini all’altezza del civico 53, poco distante dal negozio Foto De Angelis, attorno alle 8.30 uno scooterista di 65 anni con una ruota del suo scooter è finito dentro una buca ed è rovinato a terra. Sul posto è intervenuta la Croce Gialla che ha provveduto a trasportarlo al pronto soccorso dell’ospedale di Torrette con un codice di media gravità.

La situazione delle strade di Ancona è grave più o meno ovunque, come spesso riportato da CentroPagina con articoli e immagini, via Maggini non è diversa dalle altre vie di Ancona e a farne le spese, stavolta, è toccato al sessantacinquenne che procedeva in discesa e che con la ruota anteriore è finito nella buca ed è stato sbalzato dallo scooter, finendo sull’asfalto e riportando non solo escoriazioni ma anche un trauma a un braccio e a una gamba che hanno richiesto l’intervento dei volontari della Croce Gialla e quello dei sanitari di Torrette.