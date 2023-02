Ancona, scontro tra bus e furgone: due donne ferite

Le due donne, da quanto si apprende viaggiavano a bordo del bus- Lo scontro attorno alle 16 in via Ascoli Piceno

ANCONA – Una donna di 50 anni e una ragazza di 23, sono rimaste ferite in seguito allo scontro tra un mezzo della Conerobus ed un furgone che viaggiava in direzione opposta, avvenuto attorno alle 16 di oggi in via Ascoli Piceno, ad Ancona.

Le due donne, da quanto si apprende viaggiavano a bordo del bus: la 50enne avrebbe riportato un trauma cranico, mentre la giovane una sospetta lesione ad un gamba.

Sul posto sono intervenute due ambulanze che hanno trasferito entrambe le donne al pronto soccorso dell’ospedale regionale di Torrette per accertamenti. Per i rilievi di rito sono intervenute tre pattuglie della polizia locale di Ancona.