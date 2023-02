Ancona, scontro tra auto: due feriti

I due feriti, in maniera non grave, sono stati trasportati in ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale regionale di Torrette dalle ambulanze della Croce Gialla di Ancona

ANCONA – Un giovane di 21 anni circa e una donna di 33 anni sono rimasti feriti nello scontro tra due auto avvenuto nel pomeriggio di oggi in via Albertini, attorno alle 17.30.

I due feriti, in maniera non grave, sono stati trasportati in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale regionale di Torrette dalle ambulanze della Croce Gialla di Ancona.

Sul posto per i rilievi di rito sono intervenuti anche la polizia locale ed i vigili del fuoco di Ancona per mettere in sicurezza l’area dell’incidente. Disagi alla viabilità.