Ancona: scontro tra furgone e scooter, centauro resta bloccato con la gamba sotto il mezzo. Soccorso in eliambulanza

L'accaduto in via Castellano, nei pressi del bivio per Montacuto

ANCONA – Vigili del fuoco della centrale sono intervenuti intorno alle 13,45 di oggi 30 marzo in via Castellano, nei pressi del bivio per Montacuto, per lo scontro tra un furgone ed uno scooter. Ad aver avuto la peggio il conducente di quest’ultimo che, rimasto bloccato con una gamba sotto il mezzo, è stato liberato dagli operatori dei vigili del fuoco e successivamente preso in consegna dai sanitari per il trasporto in eliambulanza. L’Intervento si è chiuso con la messa in sicurezza dei mezzi coinvolti.