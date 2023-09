Ancona, scontro tra auto della vigilanza privata e camper: vigilante ferito

ANCONA – Un vigilante è rimasto ferito nel violento incidente che si è verificato nella notte poco prima delle 2 ad Ancona. Si tratta di un giovane di 22 anni che era a bordo dell’auto di servizio, quando si è schiantato contro un camper, parcheggiato a bordo strada, colpendone anche un altro. Il mezzo della security si è accartocciato, andando distrutto nella parte anteriore.

Il 22enne, per cause in corso di accertamento, si è scontrato contro il mezzo mentre stava percorrendo via Angelini. Fortunatamente nei camper non c’era nessuno a bordo in quel momento. La guardia giurata, in stato di choc, è stata trasferita al pronto soccorso dell’ospedale regionale di Torrette in codice giallo a seguito del politrauma riportato nel violento scontro. Il violento scontro ha richiamato alcune persone residenti nella zona, svegliate di soprassalto dal rumore delle lamiere.

Alla base dell’incidente potrebbe esserci stato un colpo di sonno, ma a stabilire con esattezza la dinamica dell’incidente saranno i rilievi eseguiti dalla polizia intervenute sul posto. Il giovane è stato soccorso dal personale della Croce Rossa di Ancona, accorsa sul posto insieme ai vigili del fuoco di Ancona.