Ancona, scontro tra due auto in via Pesaro: 27enne finisce in ospedale

ANCONA – Una giovane donna è stata trasportata al pronto soccorso dell’ospedale di Torrette dopo essere rimasta coinvolta in un incidente stradale avvenuto questa mattina 2 febbraio ad Ancona, in via Pesaro. La giovane, una 27enne, era a bordo di una delle due auto che si sono scontrate tra loro all’incrocio con via Scrima.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Ancona e la polizia locale per i rilievi di rito. Da quanto si apprende alla base del sinistro potrebbe esserci una mancata precedenza. La 27enne è stata soccorsa dalla Croce Gialla di Ancona che l’ha trasportata in ospedale in codice di media gravità per un politrauma. La strada è rimasta chiusa al traffico e si sono registrati alcuni disagi temporanei alla viabilità.