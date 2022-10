Scontro tra auto e furgone sulla Flaminia: morta una 76enne. Strada bloccata

L'incidente è avvenuto attorno alle 12 in via Flaminia nei pressi di Palombina. La donna è deceduta nell'impatto tra la sua auto e un furgone, per estrarre il corpo sono dovuti intervenire i vigili del fuoco

ANCONA – Incidente mortale a Palombina, nella zona fra i Comuni di Ancona e Falconara. Una donna di 76 anni è morta nello scontro tra la sua auto e un furgone avvenuto attorno alle 12 di oggi 19 ottobre. La 76enne stava percorrendo via Flaminia quando i due mezzi si sono schiantati uno contro l’altro.

Per la conducente dell’auto non c’è stato nulla da fare nonostante i soccorsi portati dal 118. Per estrarre il corpo della donna, rimasto incastrato tra le lamiere, sono intervenuti i vigili del fuoco di Ancona che hanno aperto la portiera del mezzo. Ferito ma in maniera non grave, il conducente dell’altro mezzo coinvolto.

La dinamica dell’incidente è al vaglio delle forze dell’ordine intervenute sul posto per i rilievi di rito, ma non è esclusa l’ipotesi di un malore. La strada è tutt’ora bloccata e si registrano grandi disagi alla viabilità.

In aggiormamento