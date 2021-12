Ancona, scontro auto e ambulanza: ferito lievemente un soccorritore

L'impatto in via Giordano Bruno. Il mezzo di soccorso stava viaggiando in direzione della stazione ferroviaria con a bordo un paziente in codice rosso per problemi cardiaci, quando è entrato in collisione con una Alfa Romeo proveniente da via Spalato

