Ancona, era scomparso da più di un mese. Marco Tantucci torna a casa per Natale

ANCONA – È tornato a casa Marco Tantucci l’anconetano di 44 anni di cui da oltre un mese non si avevano più notizie. L’uomo che ha detto di non sapere che lo stessero cercando, si è ripresentato nell’abitazione della sorella nella giornata di ieri. Tantucci avrebbe trascorso questo periodo di assenza a Milano. Un bel regalo di Natale per la famiglia che era in apprensione, visto che il suo rientro è arrivato proprio a pochi giorni dalla festività.

La notizia della scomparsa dell’uomo era stata data dalla sorella che aveva lanciato un appello su Facebook e la vicenda di Tantucci era stata trattata anche dalla trasmissione televisiva ‘Chi l’ha visto’ di Rai tre.

Il 44enne si era recato a Milano il 28 ottobre per raggiungere degli amici, poi da quella data non aveva più dato notizie ai famigliari, se non per un ricovero ospedaliero a Torrette in data 17 novembre da cui è poi stato dimesso. A preoccupare la sorella, oltre all’assenza di notizie, anche il fatto che l’uomo a fine novembre non aveva ritirato il reddito di cittadinanza. Un particolare che aveva fatto pensare al peggio. Ieri l’epilogo positivo della vicenda con il ritorno a casa.