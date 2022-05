Scompare dal reatino, 50enne ritrovata ad Ancona

ANCONA – I poliziotti delle Volanti di Ancona nella giornata di ieri hanno rintracciato una 50enne albanese che si era allontanata dalla sua abitazione. La donna, arrivata dall’Albania in Italia a fine aprile per sottoporsi a cure mediche, aveva fatto perdere le proprie tracce.

Affetta da patologie senili precoci, è stata rintracciata dalle Volanti ieri pomeriggio in prossimità del Lungomare Vanvitelli, in stato confusionale. Immediatamente i poliziotti della Questura di Ancona si sono mobilitati per cercare di risalire all’identità della sconosciuta, che faticava a riferire informazioni sulla sua identità o altre notizie utili a soccorrerla.

Dopo numerose ricerche, anche tramite gli Uffici di Polizia di Frontiera, hanno scoperto con l’ausilio della Polmare di Bari, che la donna aveva fatto ingresso in Italia a fine del mese scorso con altri connazionali. I poliziotti con un lavoro di ricerca certosino, si sono messi alla ricerca della donna presso alcuni connazionali che la conoscevano come suocera di un loro amico.

I familiari, residenti in provincia di Rieti sono così stati rintracciati e la donna è stata riaffidata alla famiglia. Ai poliziotti i familiari della donna hanno riferito che la 50enne si era allontanata dall’abitazione quella stessa mattina.