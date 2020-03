Scivola un bancale, operaio si schiaccia la mano

ANCONA – Una mano schiacciata da un bancale carico di ferro. L’infortunio sul lavoro è successo alle Palombare, questa mattina, 18 marzo, in un cantiere. Ferito un operaio di 30 anni.

L’uomo è stato soccorso dalla Croce Gialla e dal 118. È stato portato in pronto soccorso dove è entrato in sala emergenza. I medici hanno valutato il trauma pronti a trasferirlo in sala operatoria per un intervento. L’operaio non è in pericolo di vita.

Da ricostruire la dinamica del l’infortunio e se nel cantiere sono state rispettate le normative di sicurezza.

(Servizio in aggiornamento)