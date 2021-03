Carrefour, sciopero e presidio ad Ancona. I lavoratori: «Una doccia gelata, ora come faremo?»

ANCONA – I lavoratori dell’ipermercato Carrefour di Camerano hanno aderito in massa allo sciopero di 8 ore indetto dai sindacati dopo l’annuncio della direzione di voler procedere alla chiusura della struttura per fine marzo. Una doccia gelata per gli 89 dipendenti che vi lavorano e che ora vedono il proprio posto di lavoro vacillare. Questa mattina, giovedì 11 marzo, il punto vendita situato all’interno del Grotte Center di Camerano è rimasto sguarnito del proprio personale perché tutti i lavoratori hanno incrociato le braccia e alla security non è rimasto altro che mandare indietro i clienti.

Le sigle sindacali Filcams Cgil, Fist Cisl e UilTucs Uil hanno organizzato un presidio davanti alla sede della Regione Marche per tenere accesi i riflettori su ciò che si sta abbattendo sui centri commerciali dell’Anconetano, dopo la chiusura del deposito di logistica Sma Xpo che aveva già lasciato a piedi un centinaio di lavoratori oltre agli amministrativi ex Auchan in seguito al passaggio a Conad.

Una situazione critica, quella dell’ipermercato francese, che si appresa a creare ulteriore disoccupazione che potrebbe essere difficile da riassorbire, considerando anche la situazione pandemica che ha creato una crisi importante. Oltretutto l’80% dei dipendenti sono donne e l’età media dei lavoratori è intorno ai 50 anni e questo rende difficile la ricollocazione nel mondo del lavoro.

«Ci è arrivata una doccia gelata, siamo arrabbiate – afferma un gruppo di lavoratrici dell’ipermercato – abbiamo fatto tanti sacrifici nell’azienda, ce la sentivamo nostra nonostante tutto e anche in questa fase della pandemia abbiamo sacrificato anche le nostre famiglie per garantire un servizio alle persone, con i rischi che erano connessi».

«Molti nostri colleghi sono a casa con il virus» raccontano Emanuela Anfora, Stefania Cuicchi e Edlira Ciri, spiegando che dall’inizio della pandemia ad oggi un terzo dei dipendenti ha contratto il covid: «Ci siamo sempre adoperate per sostituire i colleghi a casa per colpa del virus in modo da non creare problemi all’azienda, per cercare di tirare avanti, abbiamo accettato i continui cambi di reparto, adattandoci a tutte le situazioni». I lavoratori però non demordono e continueranno a far sentire la propria voce: la preoccupazione è palpabile e si chiedono «adesso come faremo?»

Previsto un colloquio tra i sindacati e l’assessore al Lavoro Stefano Aguzzi nell’ambito di un tavolo di concertazione con la direzione del gruppo francese e il sindaco di Camerano Annalisa Del Bello. L’assessore prima dell’incontro si è recato tra i lavoratori in presidio, davanti a Palazzo Leopardi, per esprimere la solidarietà della Regione.

«Un fulmine a ciel sereno visto che oltretutto si tratta di un tipo di attività che soffre meno di altre in questo momento» ha detto l’assessore Aguzzi, rimarcando che «il momento è molto difficile» e che a pagare il prezzo più alto saranno ancora una volta le donne, in maggior numero nel punto vendita. L’assessore ha infatti fatto notare che nelle Marche «il 70% della disoccupazione causata dalla crisi covid colpisce le donne» ed ha spiegato, parlando del Carrefour che «non è una crisi paventata, la direzione sembra orientata a tirare dritta». Il sindaco di Camerano Annalisa Del Bello ha dichiarato rivolgendosi ai lavoratori: «Le istituzioni ci sono e cercheremo di fare il massimo per voi».