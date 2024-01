Ancona, schianto sotto al Verbena: incidente a catena all’incrocio. Due feriti a Torrette

Sul posto le ambulanze della Croce Gialla di Ancona, l’automedica e le squadre dei vigili del fuoco, partite dal Comando provinciale di via Bocconi

ANCONA – Un incredibile schianto con testacoda, come nei migliori film. È accaduto pochi minuti fa nei pressi del Verbena, uno dei più storici parchi di Ancona, sopra il geriatrico Inrca. Una sorta di incidente a catena che ha coinvolto più auto, tra cui una Fiat Cinquecento.

La dinamica è ancora tutta da chiarire, ma secondo indiscrezioni pare che una vettura, mentre transitava nel bel mezzo dell’incrocio tra via Manzoni e via Ungaretti, sia stata tamponata da un’altra auto. Quindi la 500 è finita addosso a un altro veicolo in mezzo alla carreggiata.

Un caos incredibile che però vanta un bilancio (per fortuna) non gravissimo. Sono 3 le auto coinvolte e 2 i feriti. Immediata, da parte degli altri automobilisti che hanno assistito attoniti alla scena, la chiamata al 112 Nue, il numero unico di emergenza.

Sul posto le ambulanze della Croce Gialla di Ancona, l’automedica e le squadre dei vigili del fuoco, partite dal Comando provinciale di via Bocconi. Probabilmente, alla base di tutto, una distrazione alla guida, o forse la pioggia che sta cadendo e che ha sviato i conducenti.

Certo è che ora i feriti si trovano al pronto soccorso dell’ospedale regionale di Torrette, dove sono stati portati dalla Gialla in codici di media gravità.