Ancona: schianto tra auto e scooter, grave una donna

Il tremendo incidente è accaduto questa sera, intorno alle 21,30 in via Bocconi, all’imbocco dell’asse nord-sud. Sul posto il personale del 118 e un mezzo della Croce Gialla che ha trasportato la donna all’ospedale regionale di Torrette in condizioni molto critiche

ANCONA – È in coma all’ospedale regionale di Torrette la donna di sessant’anni coinvolta nell’incidente accaduto intorno alle 21,30 in via Bocconi ad Ancona. P.C. le sue iniziali, che risiede nel quartiere di Collemarino, ha subito un politrauma dopo lo scontro avvenuto tra uno scooter (guidato probabilmente dal compagno, che non ha riportato conseguenze serie), e una autovettura.

I primi a prestare soccorsi ai centauri, sono stati i Vigili del Fuoco che hanno rianimato la donna in attesa dell’arrivo dei sanitari del 118. Trasferita successivamente a bordo di un mezzo della Croce Gialla di Ancona, la donna è stata trasportata al pronto soccorso dell’ospedale regionale di Torrette con un codice rosso avanzato. Le sue condizioni sono gravissime. I rilievi del sinistro sono affidati alla Polizia Municipale.