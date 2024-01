Ancona, schianto a Posatora. Un 88enne incastrato fra le lamiere

Un forte boato di fronte alla chiesa: un ragazzo e un anziano sono ora in ospedale ma non sarebbero gravi

ANCONA – Schianto “spettacolare” a Posatora: scontro tra una Bmw e una Mercedes di fronte alla chiesa. Il traffico regolare, poi un boato assordante. Un incidente che ha dell’incredibile, quello che è accaduto attorno alle 15 di oggi e che ha visto, come bilancio, un anziano di quasi 90 anni incastrato tra le lamiere e un giovane ferito portato a Torrette.

I residenti e gli altri automobilisti hanno temuto il peggio a vedere quello scenario. Un impatto apparentemente devastante ma che, fortunatamente, non ha del tragico. Per cause ancora in corso di accertamento, due auto si sono scontrate a Posatora nel primo pomeriggio.

Era da poco passata l’ora di pranzo, saranno state le 15, quando c’è stato l’impatto. Alla base di tutto forse una mancata precedenza, o magari una banale distrazione al volante o, ancora, l’asfalto reso viscido da una pioggia fastidiosa che non smette di cadere da stamattina (10 gennaio).

Immediata la chiamata al 112 Nue (Numero unico di emergenza). Sul posto, i mezzi dei vigili del fuoco, le ambulanze della Croce Gialla di Ancona e le pattuglie della polizia locale del Comando di via dell’Industria.

Entrambi i feriti, sia un 21enne di Ancona che un 88enne (rimasto incastrato tra le lamiere) sono stati trasportati con un codice di media gravità al pronto soccorso del nosocomio regionale di Torrette.