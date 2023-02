Ancona, schianto nella notte sull’asse. Tragedia sfiorata per un 22enne

L'incidente è avvenuto nella notte di oggi (27 febbraio). Sul posto, il 118. L'esatta dinamica è ancora in corso di accertamento

ANCONA – Paura sulla bretella che collega la zona industriale della Baraccola con il centro di Ancona. Un ragazzo di 22 anni – per cause ancora in corso di accertamento – avrebbe perso il controllo dell’auto che stava conducendo finendo contro un muro.

Non si conosce con esattezza la dinamica dell’incidente avvenuto sull’asse nord-sud. Probabilmente, a giocare un brutto scherzo, potrebbe essere stato l’asfalto reso viscido dalla pioggia e dalle basse temperature di questi giorni.

Il terribile schianto avvenuto all’altezza dello svincolo con l’università. Immediata la chiamata al 112 Nue, il Numero unico di emergenza. In una manciata di minuti, sono piombate sul posto le ambulanze della Croce gialla di Ancona.

Stabilizzato e presi i parametri al giovane, è stato disposto il trasporto al nosocomio regionale di Torrette con un codice di media gravità.