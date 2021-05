Schianto in moto, padre e figlio abruzzesi in gravi condizioni

ANCONA – Sono in gravi condizioni un 52enne abruzzese e il figlio di 14 anni, che intorno alle 19 di oggi 8 maggio si sono schiantati in sella ad una moto contro il guardrail lungo la bretella che da Ancona conduce in direzione sud, lungo la variante della Statale 16.

L’uomo, che viaggiava insieme al figlio 14enne su una moto di grossa cilindrata, era diretto verso il casello di Ancona Sud dell’A14 ma in curva ha perso il controllo del mezzo finendo per schiantarsi.

Non si conoscono ancora le cause che hanno portato al drammatico incidente, avvenuto poco prima della rotatoria. Nell’urto l’uomo e il figlio hanno riportato un politrauma. Il padre è stato trasferito al Pronto Soccorso di Torrette in gravi condizioni, così come il figlio. Sul posto sono intervenute la Croce Gialla di Ancona e Camerano.