ANCONA – Incidente mortale in A14 nel tratto autostradale compreso tra i caselli di Ancona Nord e Ancona Sud, all’altezza di Camerano, in direzione Ancona.

L’incidente, che si è verificato poco dopo le 15,20 nei pressi del ponte autostradale crollato nel 2020 (al km 236), ha coinvolto una autovettura e un mezzo pesante.

Il messaggio di Autostrade per l’Italia

Sul posto è intervenuto Icaro, ambulanze del 118, i vigili del fuoco di Osimo e la polizia autostradale di Porto San Giorgio.

La vittima è una donna 86enne che era a bordo dell’auto, ferma in corsia di emergenza probabilmente per un guasto.

Stando alle prime indiscrezioni, il camion in transito avrebbe urtato l’auto all’interno della quale in quel momento c’era solo l’anziana. Non si segnalano al momento altri feriti.

La viabilità sul tratto interessato dall’incidente è attualmente aperta e si circola sulla terza corsia.

Nei momenti successivi all’incidente si sono registrati sensibili disagi alla circolazione stradale.

Sul tratto interessato si è formata una coda di mezzi, tra il casello di Loreto-Porto Recanati e quello di Ancona Sud lunga 4 km.