Ancona, schianto agli Archi: pony express in ospedale

L'incidente è accaduto in via Marconi in serata. Ad avere la peggio un 27enne in sella a un motorino

ANCONA – Pauroso schianto agli Archi di Ancona, attimi di paura in via Marconi. Ad avere la peggio, un 27enne in sella ad un motorino, con dietro il cassone termico per il trasporto pietanze.

Con tutta probabilità si tratterebbe di un pony express. Una volta composto il numero 112 (Nue, Numero unico di emergenza), sul posto – a sirene spiegate e in una manciata di minuti – sono giunti i mezzi della Croce gialla di Ancona insieme a una pattuglia della polizia locale per i rilievi di rito.

La dinamica è ancora in corso di accertamento, ma con tutta probabilità sarebbe stato centrato da un’auto. Non si esclude un attimo di disattenzione da parte del rider. Il giovane è stato trasportato per accertamenti all’ospedale regionale di Torrette in codice giallo.