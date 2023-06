Giù il prezzo del pesce all’ingrosso, mondo della pesca in difficoltà. Lazzari: «La gente ha paura dopo l’alluvione»

ANCONA – «Merluzzi sotto i 4 euro al chilo e prezzo delle sogliole crollato da 12 agli attuali 8 euro al chilo, con questi prezzi non ci conviene più andare in mare». Il mondo della pesca è di nuovo in difficoltà. A lamentare la discesa in picchiata del prezzo all’ingrosso del pescato è Apollinare Lazzari, della cooperativa produttori pesca di Ancona.

Dopo che l’anno scorso il prezzo del gasolio era salito alle stelle, mettendo alle strette gli armatori, adesso a minacciare il settore sono le conseguenze dei recenti fenomeni alluvionali che, rendendo l’acqua del mare marroncina, scoraggia alcuni dal consumare il pesce e di conseguenza le quotazioni al mercato ittico calano in verticale.

«Tante persone – dice l’armatore – stanno evitando di mangiare il pesce perché, vedendo il mare di colore diverso, pensano che sia sporco e hanno paura che consumando pesce o frutti di mare possa stare male, ma non è così: l’Arpam ha svolto le analisi che hanno confermato la possibilità di andare a pesca, per cui è sicuro il consumo del pesce, delle cozze e delle vongole, non lo diciamo noi, ma gli esami eseguiti».

Apollinare Lazzari, presidente della Cooperativa Pescatori di Ancona

Lazzari spiega che «il mare ha un colore diverso solamente a riva, mentre al largo, dove noi andiamo a pesca, è tutto come sempre». I pescherecci si spingono a 40 miglia dalla costa «molto lontano dalla riva» puntualizza «vogliamo rassicurare i consumatori sul fatto che non si corre alcun rischio nel mangiare pesce e frutti di mare».

Gli armatori sono preoccupati: «Noi e le nostre famiglie viviamo di pesca – dice -, ma dopo l’alluvione che ha colpito l’Emilia-Romagna e in parte anche le Marche, vedendo il mare di colore diverso, a causa del fango, ora con questi prezzi all’ingrosso siamo in difficoltà, oltretutto nel mese di luglio i prezzi subiscono tradizionalmente un calo, ma in genere partendo da prezzi più alti, mentre adesso c’è quasi un dimezzamento dei prezzi su alcune tipologie di pesce».

Simone Baleani, consigliere nazionale Federazione Italiana Cuochi e chef del ristorante Il Molo di Portonovo Giorgio Tucci, titolare del ristorante della Rosa a Sirolo

L’appello alla popolazione è quello a «mangiare con serenità il pesce, senza avere paura, come confermato anche dalle analisi eseguite. Non bisogna avere paura». A rassicurare è anche lo chef Simone Baleani dell’Unione regionale Cuochi, il quale spiega che dalla riapertura della pesca del mosciolo selvatico di Portonovo, il 26 maggio, dopo le analisi eseguite sulle acque e sul mollusco «si può mangiare con tutta serenità. Il mosciolo selvatico di Portonovo è un prodotto sicuro, sano, tracciato, e quest’anno il mollusco è particolarmente bello, carnoso, di eccellenza».

«Avendo un menu ampio – dice Giorgio Tucci del ristorante della Rosa di Sirolo – non abbiamo visto cali sulle ordinazioni, ma qualche domanda i clienti ce l’hanno fatta, è comprensibile e normale, visto che l’acqua non è stata il massimo, ma sta rientrando tutto nella normalità. Adesso siamo tornati a lavorare sereni. Il mare sta tornando bello».