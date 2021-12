ANCONA – I Finanzieri della Compagnia di Ancona, nell’ambito di specifiche attività investigative volte a prevenire e reprimere lo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno tratto in arresto un cittadino italiano 29enne, originario della Campania, trovato in possesso di quasi 3 kilogrammi di cocaina purissima destinata allo spaccio.

In particolare, i militari in forza al Comando Provinciale del capoluogo dorico, nel corso dei servizi quotidianamente svolti, anche in ambito portuale, individuavano un soggetto di nazionalità italiana che dopo essere sbarcato da una nave proveniente dall’Albania usciva a piedi dallo scalo e si dirigeva, con uno zaino in spalla, verso il centro cittadino.

I finanzieri procedevano ad un prolungato pedinamento della persona sospetta nel cuore della città e dopo essere prontamente intervenuti riuscivano a rinvenire all’interno dello zaino tre panetti confezionati, che dal successivo esame speditivo mediante reagentario drop-test risultavano essere “cocaina” del peso complessivo di kg. 2,884, per un controvalore alla vendita al minuto di circa 250.000 euro.

Il soggetto è custodito in carcere e si è sottoposto a sequestro lo stupefacente, un’autovettura, 3 telefoni cellulari e seimila euro in contanti.