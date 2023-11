Ancona, al Savoia Benincasa i termosifoni tornano a funzionare

Studenti al freddo per un mese a causa di un guasto a una tubatura di circa 40 metri. I danni in più punti sono stati ripristinati dai tecnici stamattina

ANCONA – Funzionano di nuovo i termosifoni al Savoia Benincasa. Gli studenti, che ieri (28 novembre) avevano annunciato lo sciopero, hanno mantenuto la promessa. E alcuni di loro, oggi, non si sono presentati a lezione, nonostante la preside avesse assicurato che il guasto sarebbe stato riparato in tempi brevi, se non addirittura oggi (29 novembre).

Disagi, questi, che andavano avanti da circa un mese, con gli allievi di uno dei più gettonati istituti della città costretti ad assistere alle lezioni al freddo, con cappotti, giacche e sciarpe addosso. La preside, Maria Alessandra Bertini, aveva confermato tutto: «Non dipende da noi, io ho fatto diverse Pec alla Provincia».

Insomma, lungaggini burocratiche (o tecniche) che impedivano un confortevole svolgimento delle lezioni, viste anche le basse temperature. Ma ora è tutto risolto, spiega l’ingegnere Alessandra Vallasciani, dall’ente: «I tecnici sono intervenuti per il ripristino della tubatura rotta». Dalla Provincia fanno sapere che «ora è tutto funzionante. Il guasto era dovuto alla vetustà dell’impianto. Si trattava infatti di un tratto di tubazione di circa 30-40 metri con numerose micro lesioni e micro rotture e c’erano parecchie perdite lungo questa tubazione. Anche se avevano cominciato ieri i lavori, non sono riusciti a sistemare nella giornata di martedì e hanno concluso ieri».

Gli edifici risalgono agli anni ’70. Troppo tempo per garantire un funzionamento privo di problemi. Il palazzo di via Marini 35, sede del tecnico economico, delturistico e del liceo linguistico, verrà demolito a giorni. Da gennaio, i ragazzi si trasferiranno infatti nell’ex sede del liceo Savoia, in via Vecchini.