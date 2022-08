Ancona, tenta di disfarsi di un involucro: 21enne sanzionato per detenzione di stupefacente

ANCONA – Un cittadino rumeno di 21 anni è stato sanzionato per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale. Nella serata di ieri, durante una attività di controllo del territorio, l’attenzione degli agenti delle Volanti della Questura di Ancona è stata attratta da un giovane, che mentre si trovava in Piazza Duomo, nel capoluogo, alla vista della pattuglia, ha tentato di disfarsi di un involucro che aveva in mano, lanciandolo a terra.

Dopo aver identificato l’uomo, un rumeno di 21 anni, gli agenti hanno proceduto al controllo del giovane, scoprendo a terra, nelle immediate vicinanze, una bustina in cellophane termosaldata contenente 0.80 grammi di hashish.

Contestata al giovane la violazione amministrativa relativa alla detenzione di sostanza stupefacente per uso personale, i poliziotti hanno sequestrato lo stupefacente, sottoposto poi agli esami forensi presso il Gabinetto di Polizia Scientifica.