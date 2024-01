Sanità, Saltamartini al Pd: «Dopo aver chiuso 13 ospedali ci accusa di tagli. Stiamo lavorando per i marchigiani»

ANCONA – «È veramente incredibile che il Pd dopo aver chiuso nella nostra regione 13 ospedali, depotenziando l’assistenza sanitaria nei confronti dei cittadini marchigiani, e dopo non aver aumentato le borse di specializzazione per la formazione dei medici, adesso possa accusare la Regione di ipotetici tagli alla sanità». Filippo Saltamartini, vice presidente della Giunta e assessore alla Sanità replica così al Pd.

«Ricordo al Pd – dice Saltamartini – che il modello sanitario pianificato dalle sue giunte, basato su tagli alle strutture e al personale, ha depotenziato i servizi, spingendo molti marchigiani a rivolgersi al privato. Non c’è nessun sottofinanziamento alla sanità, nessun aumento dei dirigenti, né stipendi d’oro. Stiamo lavorando per potenziare il sistema sanitario regionale e garantire una risposta ai bisogni di salute dei cittadini».

«L’unico elemento certo – dichiara in un comunicato stampa – è che il Governo di centrodestra ha aumentato il fondo sanitario nazionale nel 2024, 2025 e 2026 di 3 miliardi e il riparto per le Marche avverrà nell’intesa Stato Regioni». E a proposito del fondo sanitario nazionale – aggiunge che – per la prima volta è stato implementato con la Legge Finanziaria del 2024 approvata a fine dicembre dal Governo Meloni: sono stati stanziati 3 miliardi in più per le annualità 2024-2025-2026. Trattandosi di una previsione che deve essere attuata nella Conferenza Stato-Regioni, la quale stabilirà con esattezza la quota pertinente alle Marche, la Regione ha dovuto individuare una misura provvisoria per le Aziende sanitarie, che però non taglia nessun tipo di risorsa alla sanità marchigiana e non mette a rischio l’attività degli Ospedali e delle Aziende sanitarie».

Inoltre spiega in una nota stampa che «la legge regionale prevede che sia presente, all’interno della ripartizione del fondo sanitario regionale, una quota del 5% per garantire il pareggio di bilancio di fine anno». La DGR 2074/2023,. si legge nella nota, ha autorizzato gli Enti del Servizio Sanitario Regionale a redigere il Bilancio di Previsione 2024 e ha assegnato le risorse tenuto conto del livello di finanziamento sanitario nazionale a legislazione vigente, ovvero degli incrementi del finanziamento sanitario nazionale previsti dalla legge statale di bilancio 2023 (L. n. 197/2022).

Il livello del finanziamento del servizio sanitario nazionale (SSN) per gli anni 2024 e 2025, prosegue la nota, è pari a 130.980 milioni di euro per il 2024 e 131.358 milioni di euro per il 2025, per la Regione Marche la stima del Fondo sanitario indistinto 2024 è valutato in 3.149.293.712 euro. L’individuazione dei criteri di riparto del Fondo sanitario Nazionale per l’anno 2024, ovvero i valori delle risorse da assegnare alle regioni, sono in discussione a livello nazionale. Intanto precisa la nota, il valore del fondo indistinto 2024 previsto per le Marche comprende la quota premiale, destinata alle regioni benchmark, stimata in 12.400.000 euro (risorse assegnate alle regioni che hanno ottenuti i migliori punteggi nell’area distrettuale, della prevenzione e ospedaliera, e che sono, inoltre, in equilibrio economico finanziario).

Nell’ambito della Gestione Sanitaria Accentrata per l’anno 2024 sono previste risorse destinate all’attuazione del Piano Socio Sanitario regionale con particolare riferimento all’abbattimento delle liste d’attesa, alla riduzione della mobilità passiva, al potenziamento della medicina del territorio e degli ospedali di base in sede disagiata. Risorse che verranno assegnate in via definitiva nel corso dell’anno, in coerenza con i piani ed i programmi che gli Enti proporranno nella predisposizione dei Bilanci di previsione 2024. Per la realizzazione degli obiettivi, gli Enti del Servizio Sanitario Regionale, dovranno implementare gli strumenti di governo aziendale per la gestione delle risorse autorizzate nel rispetto dell’equilibrio economico anche per poter dare piena attuazione della riorganizzazione della LR 19/2022.

«Quel che è certo – conclude Saltamartini – è che c’è stato un aumento delle risorse che verranno successivamente ripartite, ma questo avverrà nei prossimi mesi. Dunque, nessun taglio alla sanità, anzi, per la prima volta dopo molti anni il fondo sanitario sarà incrementato».