Sanità, Pd in polemica. Acquaroli: «La nostra riforma non darà più spazio ai privati»

ANCONA – «Questa mattina scopro dalla stampa che starei per dare la sanità marchigiana in mano ai privati, e tutto questo si dedurrebbe da quanto pubblicato su questa pagina nella giornata di mercoledì». Lo scrive il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli sulla sua pagina Facebook, il riferimento è alle polemiche sollevate dal Pd sulla sanità.

«A questo punto – scrive Acquaroli – mi vengono tre riflessioni. La prima è che non sorprende che queste mistificazioni vengano anche da chi ha sempre fatto affidamenti diretti ai privati, sforando i tetti di spesa senza effetti risolutivi sulle liste di attesa e sulla mobilità passiva. In sostanza accusano me di quello che hanno sempre fatto. La seconda è che chi parla mente palesemente, evidentemente perché non ha altre argomentazioni. La terza è che saper leggere è un requisito essenziale e in Italia credevo ormai estinto l’analfabetismo».

«Infine – conclude il governatore – voglio ribadire quanto da sempre e in ogni occasione ho espresso chiaramente. La nostra riforma non darà più spazio ai privati, ma ci sarà una riqualificazione della committenza pubblica, un riequilibrio territoriale e soprattutto ci saranno, novità assoluta nella nostra Regione, le gare ad evidenza pubblica in attuazione del principio di concorrenza».

Maurizio Mangialardi Romano Carancini

In una nota stampa, il capogruppo regionale del Partito Democratico Maurizio Mangialardi e il consigliere Romano Carancini, componenti della commissione consiliare “Sanità e Politiche sociali”, riferendosi al post sulla pagina Facebook del governatore, avevano fatto notare che si parla di «una riforma della sanità marchigiana dove il privato troverà larghissimi spazi. Se non altro possiamo dire che finalmente il centrodestra cala la maschera, quella che durante la campagna elettorale delle regionali del 2020 aveva indossato per attaccare ferocemente, e in alcuni casi persino calunniare, l’Amministrazione di centrosinistra, accusata costantemente di aver privatizzato il sistema sanitario regionale. Ci sono voluti ben due anni e mezzo, ma le intenzioni manifestate dal presidente confermano ciò che il Partito Democratico denunciava fin da allora, ovvero che con la destra al governo, la Regione Marche si sarebbe avviata verso un modello sanitario profondamente iniquo, dove solo chi può permetterselo economicamente riuscirà a curarsi e a ricevere le migliori prestazioni, esattamente come avviene già da anni in Regioni come la Lombardia e il Veneto».

«Ma l’annuncio di Acquaroli – continuano i dem – non mette fine solo all’assurdo equivoco su cui la destra ha meschinamente costruito le proprie fortune elettorali, spacciando per privatizzato un sistema che, dati alla mano, prevedeva solo l’8,2% di servizi convenzionati con il privato. No, il presidente fa molto di più, testimonia l’inesorabile fallimento della politica sanitaria della destra che ha drammaticamente allungato i tempi delle liste di attesa, tanto da costringere molti cittadini a rinunciare alle cure, che ha mandato al collasso i pronto soccorso, che ha negato i diritti del personale sanitario, che ha riorganizzato la struttura con una pseudo riforma talmente confusa e dannosa che non riescono neppure a metterla regime, nonostante siano ormai passati tre mesi dalla sua entrata in vigore. Ma soprattutto Acquaroli certifica la totale incapacità della sua coalizione di ridisegnare la sanità marchigiana dopo l’esperienza del Covid, di investire milioni e milioni di risorse europee destinate a potenziare la medicina pubblica del territorio: un’opportunità che nessun’altra Amministrazione ha avuto prima e, probabilmente, nessun’altra avrà in futuro. E questa incapacità rischia di essere pagata cara dalla nostra comunità».

«Il tempo è sempre galantuomo – concludono Mangialardi e Carancini – e la verità alla fine viene sempre a galla. D’altra parte, avevamo già visto le demagogiche promesse elettorali della destra sciogliersi come neve al sole una dopo l’altra: dalla riapertura dei piccoli ospedali all’assunzione di migliaia di medici e infermieri. Adesso sarà fondamentale costruire una efficace opposizione a questo disegno che sta prendendo forma negli incontri organizzati dalla giunta regionale per la presentazione del nuovo Piano Socio Sanitario. La nostra battaglia in consiglio regionale sarà durissima, ma auspichiamo che dalla società si alzi una ferma e netta condanna all’idea di privatizzare la sanità marchigiana. Si tratta di un passaggio decisivo, perché se davvero dovesse andare in porto l’idea della destra, sarà poi difficilissimo tornare indietro».