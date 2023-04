Sanità, ok alla gratuità della pillola anticoncezionale e della profilassi pre-esposizione Hiv

ANCONA – Via alla pillola anticoncezionale gratuita per tutte le donne e via anche alla profilassi pre-esposizione contro il virus dell’Hiv (Prep). La misura è stata decisa dall’Agenzia Italiana del Farmaco (Aifa). Una rivoluzione che permetterà alle donne che non utilizzavano finora questo metodo anticoncezionale perché non potevano permetterselo di potervi accedere. Generalmente un anticoncezionale ha un costo che oscilla tra i 10 e i 25 euro.

Per quanto riguarda invece la terapia pre esposizione contro il virus Hiv si tratta di una profilassi che viene prescritta solo nei centri specialistici, alle persone a rischio di contrarre la malattia prima dell’esposizione al possibile contagio. Ad Ancona la terapia preventiva viene prescritta presso la Clinica di Malattie Infettive e presso l’Immunologia Clinica dell’Azienda ospedaliero universitaria delle Marche.

Si tratta di una terapia abbastanza costosa, che può arrivare fino ai 60 euro a confezione., ora con la gratuità i pazienti non avranno più questi costi. Una gratuità accolta positivamente dal direttore della Clinica di Malattie Infettive dell’ospedale regionale di Torrette, Andrea Giacometti.

Andrea Giacometti, primario Clinica di Malattie Infettive degli Ospedali Riuniti di Ancona

Secondo il professore «permetterà di prevenire alcune infezioni» a tutto vantaggio della salute delle persone, ma anche delle casse dello Stato, infatti «i costi sanitari di una persona sieropositiva, ovvero che ha contratto l’Hiv, si aggirano tra i 500 e i mille euro al mese, tra terapia e trattamenti periodici».

Il professor Giacometti però mette in guardia sul fatto che la terapia ‘Prep’ «protegge solamente dall’Hiv e non dalle altre malattie a trasmissione sessuale, per cui se non si indossa il profilattico ci si espone a Sifilide, Gonorrea e a tutte le altre malattie sessualmente trasmesse.

Se per quanto riguarda «l’efficacia di questa profilassi ci sono studi che la dimostrano, non c’è ancora una modalità univoca di somministrazione: alcuni specialisti consigliano di assumerla qualche ora prima del rapporto sessuale a rischio, altri di assumerla anche nei giorni successivi».