Salvini ad Ancona, la Lega vuole dire la sua sul candidato regionale. Ecco le ipotesi

Il leader della Lega arriverà in piazza del Plebiscito per un incontro pubblico. Ma intanto c'è fermento sul toto nomi: tra i papabili Arrigoni ma spunta l'ipotesi di Nicoletta Maggi, numanese ed ex segretaria di Umberto Bossi

ANCONA – Il leader nazionale della Lega Matteo Salvini torna nelle Marche. Lunedì 23 dicembre sarà in Piazza del Plebiscito ad Ancona per un incontro pubblico previsto alle 11,30. L’evento proseguirà con un pranzo alla Mole Vanvitelliana previsto per le 12.45, presso la banchina Da Chio 28.

«È l’inizio della presenza del segretario federale nella Regione Marche – commenta il capogruppo regionale del partito Sandro Zaffiri – . La Lega vuole dare un contributo indispensabile per liberare le Marche da 25 anni di governo del Partito Democratico dal momento che la regione dopo essere stata per anni ai vertici nazionali dell’economia ora è completamente distrutta. Le piccole aziende e gli artigiani sono in difficoltà a causa della crisi dei distretti industriali, una situazione per la quale il Partito Democratico non ha approntato un progetto né proposto alternative per nuove attività industriali legate al mondo delle nuove tecnologie. Per non parlare poi della sanità, distrutta dall’arrivo di Ceriscioli. La Lega vuole ridare fiducia a questo meraviglioso popolo».

Insomma, la Lega vuole dire la sua esprimendo nelle Marche un proprio candidato alla presidenza della Regione, come si evince anche dalle parole del leader regionale del partito, il senatore Paolo Arrigoni: «Le Marche sono una regione fondamentale per la Lega, nella quale grazie al carisma di Salvini e alla tenacia dei nostri militanti abbiamo strutturato un processo di crescita inarrestabile. Con il nostro Capitano ad Ancona ci prepariamo dunque a lanciare una campagna elettorale che vedrà la Lega come assoluta protagonista, sia per le regionali sia per le tante elezioni amministrative che si terranno nel 2020».

Sono dunque destinati a saltare gli accordi raggiunti ai tavoli nazionali tra Fratelli d’Italia e Lega che davano inizialmente le Marche al partito della Meloni? Staremo a vedere.

Intanto tra i papabili candidati alla presidenza della Regione nella Lega è forte il nome e l’appeal del senatore e responsabile della Lega Marche Paolo Arrigoni, Questore a Palazzo Madama. Mentre nel caso prendesse quota l’ipotesi “rosa” sul tavolo potrebbe spuntare il nome di Nicoletta Maggi ex segretaria e capo ufficio stampa dell’ex leader della Lega Nord Umberto Bossi, scrittrice, interprete e giornalista. La Maggi è marchigiana, è nata a Montefano e vive a Numana. Uno dei suoi libri presentato questa estate è un giallo ambientato a Sirolo.

