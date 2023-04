I vigili del fuoco sono intervenuti per liberare un cerbiatto rimasto incastrato nel cancello di una casa

ANCONA – I Vigili del fuoco sono intervenuti nella mattinata di oggi in Via delle Palombare ad Ancona per liberare un cerbiatto rimasto incastrato nel cancello di una casa.

La squadra di Ancona ha provveduto a liberare l’animale con tecniche specifiche, e dopo essersi accertato delle buone condizioni di salute, lo ha lasciato nelle campagne limitrofe.

Sul posto anche il CRAS (Centro Recupero Animali Selvatici).