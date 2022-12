ANCONA – Babbo Natale e i suoi aiutanti Elfi a bordo del Santa Claus Bus, hanno fatto visita ai bambini ricoverati all’ospedale Salesi di Ancona ai quali hanno ‘regalato’ un pomeriggio di festa. Ad organizzare l’iniziativa la Commissione regionale pari opportunità e la Fondazione Ospedale Salesi Onlus. Il mezzo speciale, carico di doni, ha fatto una prima tappa allo Stadio Dorico del capoluogo marchigiano, che si trova a qualche centinaia di metri dall’ospedale materno – infantile: qui Babbo Natale ha incontrato gli alunni di una scuola primaria il cui istituto fa lezione ai degenti nell’ospedaletto.

La Commissione Pari Opportunità e la Fondazione Salesi

Poi il Santa Claus Bus si è diretto al Salesi dove ad attenderlo c’erano i bambini ricoverati che emozionati sono potuti salire a bordo del coloratissimo bus, per incontrare Babbo Natale il quale ha consegnato loro i doni. Grande la gioia e l’emozione per la sorpresa, visibile nei volti del bambini, ma anche dei loro genitori.

I bambini gioiosi abbracciano Babbo Natale

«Questo per noi è un momento di grande felicità – ha detto la presidente della Commissione regionale Pari Opportunità Maria Lina Vitturini – è una delle manifestazioni più importanti che ha l’obiettivo di portare un momento di felicità e di sollievo ai bambini, che sono i protagonisti più importanti della festa del Natale e alle loro mamme. Abbiamo portato questo pullman speciale e unico nel suo genere all’interno dell’ospedale Salesi, grazie al direttore Maraldo (dg dell’Azienda ospedaliero universitaria delle Marche, ndr) e alla direttrice della Fondazione Ospedale Salesi Onlus Mazzanti: i bambini hanno potuto incontrare Babbo Natale e ricevere doni».

Il dg Antonello Maraldo, presidente della Fondazione Ospedale Salesi Onlus ha ringraziato «la presidente e tutta la Commissione regionale Pari Opportunità, per la bella iniziativa che siamo riusciti a realizzare in sinergia, con un evento, prima all’esterno e poi all’interno dell’ospedale. Ha portato un momento di gioia nel periodo in cui si aprono le festività. Il nostro impegno come Fondazione per cecare di rendere il Natale un momento gioioso per i pazienti che si trovano a dover trascorrere le feste in ospedale inizia già ai primi di dicembre. Abbiamo approntato diverse iniziative, fra le quali anche una passeggiata solidale di Natale a sostegno della nostra casa di accoglienza: il nostro obiettivo è essere sempre di più in mezzo alla gente e potenziare i nostri progetti a sostegno dei bambini ricoverati e delle loro famiglie seguendoli anche al di fuori dell’ospedale».

Antonello Maraldo, Laura Mazzanti, Babbo Natale e gli Elfi davanti al Salesi di Ancona

I bambini accompagnati dai genitori hanno ricevuto i doni direttamente dalle mani di Babbo Natale a bordo del bus, e hanno potuto abbracciare e fare foto con Santa Claus in persona. Poi Babbo Natale ed Elfi si sono recati insieme agli operatori della Fondazione Salesi nei reparti dove sono ricoverati i bambini che per le loro condizioni di salute non potevano scendere nel cortile. La consegna dei doni è avvenuta in numerosi reparti, fra i quali anche l’oncoematologia. Insomma un pomeriggio magico che ha calato l’ospedale nell’atmosfera magica delle feste con tanti curiosi, inclusi medici ed infermieri che hanno colto l’occasione per salire a bordo del coloratissimo mezzo.