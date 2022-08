Si tratta di un uomo 30enne che è salito sul tetto di un edificio di via Dalmazia. Servizio in aggiornamento

ANCONA – I carabinieri di Ancona, la Croce Rossa ed i vigili del fuoco, stanno intervenendo in via Dalmazia ad Ancona dove un 30enne è salito sul tetto di una abitazione dalla quale minaccia di lanciarsi.



I carabinieri stanno cercando di convincere l’uomo, privo di abiti, a scendere dal tetto. Non si conoscono al momento le ragioni del gesto.

(servizio in aggiornamento)